Ще чотири автономні платформи допомагатимуть бійцям ЗСУ на фронті

Усі машини розроблені вітчизняними підприємствами. Загалом Brave1 допоміг виробникам довести до готовності та кодифікувати понад 220 розробок. Усі вони виконані у відповідності до стандартів НАТО.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповів віцепрем’єр-міністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. З посиланням на Генштаб ЗСУ він також повідомив, що "завдяки роботизованим підрозділам на 30% зменшилися втрати українських військових".

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Коротко про кожну із 4 розробок:

ТАНЧИК. Витримує навантаження до 500 кг та виконує різні місії — розвідувальні, диверсійні, евакуаційні та атакувальні, логістичні.

ТАРГАН 2К. Легко адаптується під різні завдання — від логістичних до розвідувальних. Має досить просту конструкцію та працює на коротких дистанціях — до 20 км. Коштує всього 3 000 доларів.

ТАРГАН 200. За характеристиками схожий на ТАРГАН 2К, але розрахований на більше навантаження — до 200 кг. У логістиці може замінити від 2 до 8 людей.

БУРЕВІЙ. Допомагає в логістиці особливо важких предметів та евакуації бійців.

…і ще плюс чотири розробки учасників Brave1, що відповідають стандартам НАТО. Інфографіка: Міністерство цифрової трансформації

Кожна із цих розробок в умовах фронту рятує не одне життя. Робота кластера розвитку оборонних технологій Brave1 не припиняється. Це – війна технологій і чим більше таких комплексів буде мати на фронті наша армія, тим більшою у нас буде перевага.

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На черзі нові розробки й допомога виробникам у доведення машин до повної експлуатаційної готовності та проходження процедури кодифікації.