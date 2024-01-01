Еще два десятка БМП Marder будет воевать против оккупантов

Поэтому общее количество таких боевых машин, поставленных в Украину различными пакетами, достигло почти 200 единиц.

Последний заказ на поставку 20 БМП, пишет rheinmetall.com, профинансирован федеральным правительством Германии, что обошлось немецким налогоплательщикам в двузначное число миллионов евро. Этот пакет был заказан в марте 2024 года.

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Напомним, Группа Rheinmetall осуществила первую поставку 20 боевых машин этого типа от имени федерального правительства в марте 2023 года; далее каждая поставка также шла в двузначном числе.

Версия Marder 1A3, которую Rheinmetall передал Украине, имеет дополнительные лазерные дальномеры для эффективного и точного поражения целей.

Фото: Reuters

Кроме этого, идет активная работа по капремонту машин со складов резерва. Еще весной 2022 года компания Rheinmetall начала принимать и капитально ремонтировать боевые машины пехоты Marder 1A3 со складов Бундесвера, сначала за собственные средства.

С тех пор боевые машины ремонтируются для немедленного использования. Работа над этим происходит и поныне на заводах в Унтерлюсе (Нижняя Саксония) и Касселе.

На странице производителя рассказывается, что Marder является одной из самых проверенных систем оружия в мире. Она была разработана для Бундесвера и до сих пор частично используется там.

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По состоянию на 25 октября более 300 бронетранспортеров Marder находится на балансе немецких вооруженных сил. В Украине их уже почти 200. Техника находится на вооружении в современном состоянии боевой готовности, поскольку в течение многих лет машина неоднократно модернизировалась и совершенствовалась. Обновление также касается машин, выходящих из капремонта.