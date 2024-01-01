Ще два десятки БМП Marder буде воювати проти окупантів

Відтак загальна кількість таких бойових машин, поставлених в Україну різними пакетами, досягла майже 200 одиниць.

Останнє замовлення на постачання 20 БМП, пише rheinmetall.com, профінансоване федеральним урядом Німеччини, що обійшлося німецьким платникам податків у двозначне число мільйонів євро. Цей пакет було замовлено у березні 2024 року.

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Нагадаємо, Група Rheinmetall здійснила перше постачання 20 бойових машин цього типу від імені федерального уряду у березні 2023 року; далі кожне постачання також йшло у двозначному числі.

Версія Marder 1A3, яку Rheinmetall передав Україні, має додаткові лазерні далекоміри для ефективного та точного ураження цілей.

Фото: Reuters

Окрім цього, йде активна робота з капремонту машин зі складів резерву. Ще навесні 2022 року компанія Rheinmetall почала приймати та капітально ремонтувати бойові машини піхоти Marder 1A3 зі складів Бундесверу, спочатку за власні кошти.

Відтоді бойові машини ремонтуються для негайного використання. Робота над цим відбувається й понині на заводах в Унтерлюсі (Нижня Саксонія) і Касселі.

На сторінці виробника розповідається, що Marder є однією з найбільш перевірених систем зброї у світі. Вона була розроблена для Бундесверу і досі частково використовується там.

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Станом на 25 жовтня понад 300 бронетранспортерів Marder перебуває на балансі німецьких збройних сил. В Україні їх вже майже 200. Техніка перебуває на озброєнні в сучасному стані бойової готовності, оскільки протягом багатьох років машина неодноразово модернізувалася та вдосконалювалася. Оновлення також стосується машин, що виходять з капремонту.