Еще один автопроизводитель выпускает робота-гуманоида: что он умеет

На ежегодном AI Day 2025, который состоялся 5 ноября, компания Xpeng представила обновленную версию робота Iron, что движется и реагирует почти как человек. Во время презентации робот даже вышел на импровизированный подиум, демонстрируя естественную пластику движений и "человеческую" осанку, пишут в CnEVPost.

Что умеет Iron

По словам председателя и СЕО компании Хэ Сяопена, робот получил гибкие суставы пальцев ног, благодаря которым ходит плавнее и естественнее. Его конструкция включает гуманоидный позвоночник, бионические мышцы, гибкую кожу и 3D-дисплей вместо лица.

В руках Iron - 22 степени свободы, что позволяет выполнять мелкие точные движения. За интеллектуальную часть отвечает второе поколение модели VLA (Vision-Language-Action) - это собственная система Xpeng, которая объединяет зрение, речь и действия в едином алгоритме.

AI, батарея и "мозг" робота

Iron работает на трех фирменных чипах Turing AI, обеспечивающих 2250 TOPS (топ-операций в секунду). Такой вычислительной мощности хватит, чтобы робот не только передвигался, но и общался, анализировал ситуацию и взаимодействовал с людьми.

Для питания использованы твердотельные батареи, которые легче, безопаснее и имеют более высокую энергетическую плотность, чем традиционные литий-ионные.

Роботы для бизнеса - уже скоро

Первыми Iron начнут работать в коммерческих и промышленных сценариях. Среди партнеров - китайский металлургический гигант Baosteel, где робот будет выполнять функции инспектора и технического помощника.

Кроме того, Xpeng открыла SDK (Software Development Kit) для разработчиков, чтобы создавать собственные приложения для Iron и развивать экосистему роботов.

Что дальше

Xpeng видит в роботах новое бизнес-направление, которое может стать столь же важным, как электромобили. Серийное производство Iron запланировано на конец 2026 года.

Параллельно в Китае аналогичную деятельность разворачивает Li Auto, которая создает подразделения по космической и носимой робототехнике.

Похоже, в ближайшие годы "гонка гуманоидов" станет не менее горячей, чем соревнования электрокаров.