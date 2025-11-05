Ще один автовиробник випускає робота-гуманоїда: що він вміє

На щорічному AI Day 2025, який відбувся 5 листопада, компанія Xpeng представила оновлену версію робота Iron, що рухається та реагує майже як людина. Під час презентації робот навіть вийшов на імпровізований подіум, демонструючи природну пластику рухів і «людську» поставу, пишуть в CnEVPost.

Також цікаво робот Tesla напав на інженера

Що вміє Iron

За словами голови та СЕО компанії Хе Сяопена, робот отримав гнучкі суглоби пальців ніг, завдяки яким ходить плавніше й природніше. Його конструкція включає гуманоїдний хребет, біонічні м’язи, гнучку шкіру та 3D-дисплей замість обличчя.

У руках Iron — 22 ступені свободи, що дає змогу виконувати дрібні точні рухи. За інтелектуальну частину відповідає друге покоління моделі VLA (Vision-Language-Action) — це власна система Xpeng, яка поєднує зір, мовлення та дії в єдиному алгоритмі.

AI, батарея та «мозок» робота

Iron працює на трьох фірмових чипах Turing AI, що забезпечують 2250 TOPS (топ-операцій за секунду). Такої обчислювальної потужності вистачить, щоб робот не лише пересувався, а й спілкувався, аналізував ситуацію та взаємодіяв із людьми.

Для живлення використано твердотільні батареї, які легші, безпечніші й мають вищу енергетичну щільність, ніж традиційні літій-іонні.

Роботи для бізнесу — вже скоро

Першими Iron почнуть працювати в комерційних та промислових сценаріях. Серед партнерів — китайський металургійний гігант Baosteel, де робот виконуватиме функції інспектора та технічного помічника.

Крім того, Xpeng відкрила SDK (Software Development Kit) для розробників, щоб створювати власні застосунки для Iron і розбудовувати екосистему роботів.

До речі керувати роботом Tesla Optimus можна буде силою думки

Що далі

Xpeng бачить у роботах новий бізнес-напрям, який може стати настільки ж важливим, як електромобілі. Серійне виробництво Iron заплановане на кінець 2026 року.

Паралельно в Китаї аналогічну діяльність розгортає Li Auto, яка створює підрозділи з космічної та носимої робототехніки.

Схоже, у найближчі роки «гонка гуманоїдів» стане не менш гарячою, ніж змагання електрокарів.