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Еще один сервисный центр МВД будет работать во время тревог

На Днепропетровщине первый сервисный центр МВД будет предоставлять услуги во время воздушных тревог.
На Днепропетровщине сервисный центр МВД будет работать во время тревог - Auto24
Евгений Гудущан
logo28 января, 14:40
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Территориальное подразделение в городе Павлоград переехал в помещение, которое соответствует требованиям простого укрытия.

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Адрес остается неизменным: ул. Днепровская, 334а

В помещении обустроено 7 рабочих мест для администраторов и 4 места для приема теоретических экзаменов. Услуги предоставляются по предварительной записи через:

  • сервис е-запись;
  • терминал, расположенный в сервисном центре МВД.

Напомним, что подавляющее большинство сервисных центров МВД прекращают свою работу во время воздушных тревог. Только учреждения оборудованы укрытиями работают в обычном режиме.

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