Еще один сервисный центр МВД будет работать во время тревог

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Территориальное подразделение в городе Павлоград переехал в помещение, которое соответствует требованиям простого укрытия.
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Адрес остается неизменным: ул. Днепровская, 334а
В помещении обустроено 7 рабочих мест для администраторов и 4 места для приема теоретических экзаменов. Услуги предоставляются по предварительной записи через:
- сервис е-запись;
- терминал, расположенный в сервисном центре МВД.
Напомним, что подавляющее большинство сервисных центров МВД прекращают свою работу во время воздушных тревог. Только учреждения оборудованы укрытиями работают в обычном режиме.