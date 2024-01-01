Ще один сервісний центр МВС працюватиме під час тривог

Територіальний підрозділ у місті Павлоград переїхав до приміщення, яке відповідає вимогам найпростішого укриття.

Читайте також: На Одещині відкрили перший сервісний центр МВС, який працює під час тривог

Адреса залишається незмінною: вул. Дніпровська, 334а

У приміщенні облаштовано 7 робочих місць для адміністраторів та 4 місця для приймання теоретичних іспитів. Послуги надаються за попереднім записом через:

сервіс е-запис;

термінал, розташований в сервісному центрі МВС.

Нагадаємо, що переважна більшість сервісних центрів МВС припиняють свою роботу під час повітряних тривог. Лише установи обладнані укриттями працюють у звичайному режимі.