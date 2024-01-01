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Ще один сервісний центр МВС працюватиме під час тривог

На Дніпропетровщині перший сервісний центр МВС надаватиме послуги під час повітряних тривог.
На Дніпропетровщині сервісний центр МВС працюватиме під час тривог - Auto24
Євген Гудущан
logo28 січня, 14:40
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Територіальний підрозділ у місті Павлоград переїхав до приміщення, яке відповідає вимогам найпростішого укриття.

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Адреса залишається незмінною: вул. Дніпровська, 334а

У приміщенні облаштовано 7 робочих місць для адміністраторів та 4 місця для приймання теоретичних іспитів. Послуги надаються за попереднім записом через:

  • сервіс е-запис;
  • термінал, розташований в сервісному центрі МВС.

Нагадаємо, що переважна більшість сервісних центрів МВС припиняють свою роботу під час повітряних тривог. Лише установи обладнані укриттями працюють у звичайному режимі.

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