Ще один сервісний центр МВС працюватиме під час тривог

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Територіальний підрозділ у місті Павлоград переїхав до приміщення, яке відповідає вимогам найпростішого укриття.
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Адреса залишається незмінною: вул. Дніпровська, 334а
У приміщенні облаштовано 7 робочих місць для адміністраторів та 4 місця для приймання теоретичних іспитів. Послуги надаються за попереднім записом через:
- сервіс е-запис;
- термінал, розташований в сервісному центрі МВС.
Нагадаємо, що переважна більшість сервісних центрів МВС припиняють свою роботу під час повітряних тривог. Лише установи обладнані укриттями працюють у звичайному режимі.