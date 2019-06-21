Он называется Drako GTE.
Американская компания Drako Motors, основанная Дином Драко, анонсировала презентацию электрического гиперкара GTE.
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Автомобиль относят к классу Гран-туризмо люкс. Он будет четырехместным, будет иметь четыре электромотора совокупной мощностью в 1200 лошадиных сил и максимальную скорость в 330 километров в час.
Создатели нового гиперкара заявляют о том, что работа над ним велась в течение последних десяти лет, а проект держался в тайне.
Фото: прототип электрического спорткара Drako / Мetropolia
Впервые же фирма Drako заявила о себе в 2015 году, когда вывела на Нюрбургринг свой электрический прототип и показала очень неплохое время прохождения круга: 7 минут 49,04 секунды.
Производственные сроки, объем выпуска и остальные подробности пока не раскрываются, как и стоимость гиперкара. Презентация Drako GTE состоится 16 августа этого года – тогда и будут раскрыты все детали.
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