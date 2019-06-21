Він називається Drako GTE.

Американська компанія Drako Motors, заснована Діном Драко, анонсувала презентацію електричного гіперкара GTE.

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Автомобіль відносять до класу Гран-туризмо люкс. Він буде чотиримісним, матиме чотири електромотори сукупною потужністю у 1200 кінських сил та максимальну швидкість у 330 кілометрів на годину.

Творці нового гіперкара заявляють про те, що робота над ним велась протягом останніх десяти років, а проект тримався в таємниці.

Фото: прототип електричного спорткара Drako / Мetropolia

Вперше ж фірма Drako заявила про себе у 2015 році, коли вивела на Нюрбургрінг свій електричний прототип і показала дуже непоганий час проходження кола: 7 хвилин 49,04 секунди.

Виробничі терміни, об’єм випуску та решта подробиць поки не розкриваються, як і вартість гіперкара. Презентація Drako GTE відбудеться 16 серпня цього року – тоді й будуть розкриті усі деталі.

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