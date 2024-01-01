Еще одна партия кейсеваков Toyota Land Cruiser пошла в войска

Это – совместный проект с Укрзализныцей. Планировалось собрать 48 млн грн, однако донаты были более щедрыми и масштабными. На этом основании получилось закупить больше машин. Такой новостью поделился на своей ФБ-странице БФ "Вернись живым".

Нынешней поставкой этот проект завершен передачей техники в два адреса. Партия из трех кейсеваков поступила в автопарк 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода. Завершающий в этом пакете Land Cruiser, приобретенный "сверх плана", достался медицинской службе "Ульф" отдельного батальона Волки Да Винчи.

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Техника такого исполнения имеет статус эвакуационной, оправдано относится к машинам первого звена эвакуации с линии фронта. Обычно такие версии комплектуются 2,8-литровым турбодизелем мощностью 201 л.с. Мотор выдает максимальный крутящий момент 500 Нм при 1600 - 2800 об/мин. Он работает с автоматической 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Фото: Вернись живым

Кейсеваки имеют усиленный и немного выпяченный вперед фронтальный бампер. Он при необходимости позволяет тараном пробивать себе дорогу в кустах и молодых деревьях, сносить по ходу стремительного движения заборы, ворота.

Все машины имеют смонтированные на крыше комплексы радиоэлектронной борьбы, что будут защищать эвакуационный транспорт от вражеских дронов.

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Благотворительный фонд поблагодарил донаторов за участие в формировании пакета такой помощи. Кроме физических лиц, благодарность направлено телевидению Торонто, которое собрало средства на одну из машин, и Vodafone – за вклад в приобретение таких машин.