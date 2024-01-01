Ще одна партія кейсеваків Toyota Land Cruiser пішла у війська

Це – спільний проєкт з Укрзалізницею. Планувалося зібрати 48 млн грн, однак донати були щедрішими та масштабнішими. На цій підставі вийшло закупити більше машин. Такою новиною поділився на своїй ФБ-сторінці БФ "Повернись живим".

Нинішнім постачанням цей проєкт завершено передачею техніки у дві адреси. Партія з трьох кейсеваків надійшла до автопарку 28-ї ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу. Завершальний у цьому пакеті Land Cruiser, придбаний "понад план", дістався медичній службі "Ульф" окремого батальйону Вовки Да Вінчі.

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Техніка такого виконання має статус евакуаційної, виправдано належить до машин першої ланки евакуації з лінії фронту. Зазвичай такі версії комплектуються 2,8-літровим турбодизелем потужністю 201 к.с. Мотор видає максимальний крутний момент 500 Нм при 1600 - 2800 об/хв. Він працює з автоматичною 6-ступеневою автоматичною коробкою передач.

Фото: Повернись живим

Кейсеваки мають посилений і трохи випнутий вперед фронтальний бампер. Він при потребі дозволяє тараном пробивати собі дорогу в кущах та молодих деревах, зносити по ходу стрімкого руху паркани, ворота.

Усі машини мають змонтовані на даху комплекси радіоелектронної боротьби, що захищатимуть евакуаційний транспорт від ворожих дронів.

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Благодійний фонд подякував донаторам за участь в формуванні пакета такої допомоги. Окрім фізичних осіб, вдячність надіслано телебаченню Торонто, яке зібрало кошти на одну з машин, та Vodafone – за внесок в придбання таких машин.