General Motors отзывает около 900 автомобилей в США и Канаде с надувными подушками безопасности Takata, которые могут взорваться и разлететься осколками при аварии.

В списке репрессированных машин стоят четыре модели 2013 года – Chevrolet Camaro, Volt, Sonic и Buick Verano. Весной GM стало известно об одном инциденте, когда во время аварии произошел разрыв надувной подушки безопасности.

Автопроизводитель объясняет, что отзыв подушек безопасности не является чем-то новым, и большинство проблем связано с крошечным зарядом взрывчатого вещества, который в нормальных условиях помогает подушке надуться. Однако в отдельных случаях по разным причинам он может сильно взорваться и отправить обломки в кабину. На эту опасность сразу отреагировала General Motors.

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Об этой аварии компания GM узнала только 20 марта нынешнего года, хотя событие произошло еще в мае 2022 года. По предварительным выводам, при срабатывании предохранительного устройства разорвался газогенератор передней подушки безопасности водителя. Уже 24 мая т.г. Устройство оказалось в распоряжении GM и компания начала собственное расследование.

Бустер при срабатывании подушки безопасности может выйти из строя и выстрелить металлическими обломками в пассажиров автомобиля из-за чрезмерного взрыва с разрывом металлического контейнера. Фото: enterpriseai.news

Спустя еще два дня компоненты бустера и коврик со стороны водителя были отправлены в Мичиган для дальнейшего анализа. Проблема оказалась в дефекте бустера.

В пуле – все модели 2013 года. Среди них 43 единицы Buick Verano, 69 – Chevrolet Sonic, 118 – Chevrolet Volt и 537 – Chevrolet Camaro. У них одинаковая передняя подушка безопасности от поставщика TK Global.

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Владельцев этих автомобилей уже начали сообщать через дилерские центры, где реализовывались эти машины.

Как сообщает автопроизводитель, в США с мая 2009 года по меньшей мере 26 человек были убиты бустерами. Более 30 человек погибли по всему миру. Кроме того, около 400 человек получили ранения.

То самое устройство подушки безопасности Takata, что становится причиной травмы и даже смерти людей. Фото: The New York Times

Одно время возможность неисправности привела к крупнейшей серии отзывов автомобилей в истории США, в которой участвовало по меньшей мере 67 миллионов бустеров Takata. Правительство США говорит, что миллионы не были отремонтированы. Во всем мире было отозвано около 100 миллионов бустеров. Взорвавшиеся подушки безопасности привели к банкротству корпорации Takata в Японии.

General Motors уточнила, что отозванные проблемные автомобили с подушками безопасности содержат влагопоглотитель, и это не было частью предыдущих отзывов.