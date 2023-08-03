General Motors відкликає майже 900 автомобілів у США та Канаді з надувними подушками безпеки Takata, які можуть вибухнути та розлетітися осколками при аварії.

У списку репресованих машин стоять чотири моделі 2013 року – Chevrolet Camaro, Volt, Sonic та Buick Verano. Весною GM стало відомо про один інцидент, коли під час аварії стався розрив надувної подушки безпеки.

Автовиробник пояснює, що відкликання подушок безпеки не є чимось новим, і більшість проблем пов'язано з крихітним зарядом вибухової речовини, який у нормальних умовах допомагає подушці надутися. Однак в окремих випадках через різні причини він може сильно вибухнути і відправити уламки в кабіну. На цю небезпеку відразу відреагувала General Motors.

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Про цю аварію компанія GM дізналася тільки 20 березня нинішнього року, хоча подія сталася ще у травні 2022 року. За попередніми висновками, під час спрацювання запобіжного пристрою розірвався газогенератор передньої подушки безпеки водія. Вже 24 травня ц.р. пристрій опинився у розпорядженні GM і компанія розпочала власне розслідування.

Бустер при спрацюванні подушки безпеки може вийти з ладу та вистрілити металевими уламками в пасажирів автомобіля через надмірний вибух з розривом металевого контейнера. Фото: enterpriseai.news

Ще через два дні компоненти бустера та килимок з боку водія були надіслані в Мічиган для подальшого аналізу. Проблема виявилася у дефекті бустера.

У пулі – усі моделі 2013 року. Серед них 43 одиниці Buick Verano, 69 – Chevrolet Sonic, 118 – Chevrolet Volt та 537 – Chevrolet Camaro. Вони мають однакову передню подушку безпеки від постачальника TK Global.

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Власників цих автомобілів вже почали повідомляти через дилерські центри, де реалізовувалися ті машини.

Як повідомляє автовиробник, в США з травня 2009 року щонайменше 26 людей було вбито бустерами. Понад 30 людей загинули у всьому світі. Крім того, близько 400 людей отримали поранення.

Той самий пристрій подушки безпеки Takata, що стає причиною травми і навіть смерті людей. Фото: The New York Times

У свій час можливість несправності призвела до найбільшої серії відкликів автомобілів в історії США, у якій брало участь щонайменше 67 мільйонів бустерів Takata. Уряд США каже, що мільйони не було відремонтовано. В усьому світі було відкликано близько 100 мільйонів бустерів. Подушки безпеки, що вибухнули, призвели до банкрутства корпорації Takata в Японії.

General Motors уточнила, що нині відкликані проблемні автомобілі з подушками безпеки містять вологопоглинач, і це не було частиною попередніх відкликань.