Концерн General Motors предоставил гуманитарную помощь Украине. Американцы поставили 50 новых внедорожников Chevrolet Tahoe 2022 года.

Приблизительно месяц назад к руководству General Motors обратилось украинское правительство с просьбой предоставить автомобили для эвакуации людей из зоны боевых действий и перевозки гуманитарных грузов.

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Решили выделить для этой цели полсотни Chevrolet Tahoe. Рамные внедорожники с 355-сильными V8 под капотом подходят для строгих условий эксплуатации. Автомобили прибыли из США в польский Жешув, а оттуда их перевезли в Украину и передали Министерству инфраструктуры.

“Автомобили будут использоваться для перевозки гуманитарной помощи в регионе. Решение пожертвовать их было принято по запросу посольства Украины в Вашингтоне”, – сообщил пресс-секретарь General Motors Джордж Свигос.

Также было решено выделить 250 тысяч долларов финансовой помощи, а еще 50 тысяч за четыре дня собрали сотрудники General Motors. Денежные средства пойдут на гуманитарные программы.

Напомним, 19 апреля General Motors объявили о решении окончательно покинуть российский рынок. Постепенно сворачивать свое присутствие в России концерн начал еще в 2015 году, а в марте 2022 года одним из первых объявил о прекращении поставок автомобилей. Теперь General Motors закрыл и российский офис.