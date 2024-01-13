На этот раз пункт пропуска Сирет заблокировали румынские фермеры. Таким образом, практически все наши соседи кроме Молдовы уже пытались или блокировали пункты пропуска с Украиной.

Движение грузовиков через румынский пункт пропуска "Сирет", что напротив украинского "Порубное", заблокировано. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

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На территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет". Причины и ориентировочная продолжительность блокировки украинской стороне пока неизвестны. Протесты румынских перевозчиков и фермеров продолжаются с 9 января, сначала они проходили в окрестностях столицы – Бухареста. Затем протестное движение разошлось по всей стране, а теперь добралось и до украинской границы. По данным местных СМИ, около сотни транспортных средств добрались до пункта пропуска Сирет и заблокировали движение грузовиков в сторону Украины.

Румынские перевозчики требуют признания автомобильного транспорта "стратегической отраслью экономики и разработки мер по поддержке этой отрасли, чтобы оставаться конкурентоспособной и приносить прямые поступления в государственный бюджет".

Среди требований – много внутренних налоговых, но есть требования и по украинским грузовикам. В частности, румынские перевозчики хотят "контроля украинских грузовиков на территории Румынии в таком же объеме, как и румынских. Решение проблем доступа в порт Констанца, которые становятся все более острыми из-за того, что в порт ежедневно заходит большое количество украинских грузовиков", сообщают в Ziarul de Iasi. У фермеров, которые присоединились к перевозчикам, тоже претензии преимущественно к налоговой системе и субсидиям. Румынское правительство планирует рассматривать требования протестующих в течение ближайших рабочих дней – 15-17 января.

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Сейчас значительной очереди из грузовых транспортных средств в направлении Украины не отмечается, сообщают украинские пограничники. На выезд из Украины в Е-очереди зарегистрировано 825 автомобилей. Впрочем, осложнения движения может быть в обоих направлениях.

Пропуск легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в обычном режиме. Кроме Сирета, в Румынию из Украины можно добраться через пункт пропуска "Орловка-Исакче" и транзитом через Молдову.