Цього разу пункт пропуску Сірет заблокували румунські фермери. Таким чином, практично всі наші сусіди окрім Молдови вже намагались чи блокували пункти пропуску з Україною.

Рух вантажівок через румунський пункт пропуску “Сірет”, що навпроти українського “Порубне”, заблоковано. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

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На території Румунії фермери блокують рух вантажівок через пункт пропуску “Сірет”. Причини та орієнтовна тривалість блокування українській стороні поки що невідомі. Протести румунських перевізників та фермерів тривають з 9 січня, спочатку вони проходили на околицях столиці – Бухареста. Потім протестний рух розійшовся всією країною, а тепер дістався і українського кордону. За даними місцевих ЗМІ, близько сотні транспортних засобів дістались пункту пропуску Сірет та заблокували рух вантажівок в сторону України.

Румунські перевізники вимагають визнання автомобільного транспорту “стратегічною галуззю економіки та розробки заходів щодо підтримки цієї галузі, щоб залишатися конкурентоспроможною та приносити прямі надходження до державного бюджету”.

Серед вимог – багато внутрішніх податкових, але є вимоги і щодо українських вантажівок. Зокрема, румунські перевізники хочуть “контролю українських вантажівок на території Румунії в такому ж обсязі, як і румунських. Розв'язання проблем доступу до порту Констанца, які стають дедалі гострішими через те, що в порт щодня заходить велика кількість українських вантажівок”, повідомляють у Ziarul de Iasi. У фермерів, які приєднались до перевізників, теж претензії переважно до податкової системи та субсидій. Румунський уряд планує розглядати вимоги протестувальників протягом найближчих робочих днів – 15-17 січня.

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Наразі значної черги з вантажних транспортних засобів в напрямку України не відмічається, повідомляють українські прикордонники. На виїзд з України в Є-черзі зареєстровано 825 автомобілів. Втім, ускладнення руху може бути в обох напрямках.

Пропуск легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється у звичайному режимі. Окрім Сірету, до Румунії з України можна дістатись через пункт Пропуску “Орлівка-Ісакче” та транзитом через Молдову.