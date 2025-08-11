Еще восемь наземных роботизированных машин получили допуск в армию

Вся кодифицированная техника имеет украинское происхождение – разработана и изготовлена отечественными предприятиями. Как говорится в сообщении МО Украины, машины имеют как колесную, так и гусеничную ходовую базу.

Допуск получила техника, способная выполнять различные операции - логистические, специальные задачи, эвакуировать раненых и тому подобное. Среди новинок июля есть и универсальные многофункциональные платформы.

Все НРК оборудованы современными системами связи и передачи видео. И хотя зона радиочастотного управления у них разная, все они работают при различных погодных условиях, способны преодолевать значительные дистанции.

Всего с начала 2025 года оборонное ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации 40 наземных роботизированных комплексов. Положительная новость еще и в том, что все они - украинского производства.

Напомним, прошлом году Минобороны выдало допуск на эксплуатацию в ВСУ и подразделениях Сил обороны допущено почти 60 НРК, а в позапрошлом году – 13.