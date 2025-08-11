Ще вісім наземних роботизованих машин отримали допуск в армію

Уся кодифікована техніка має українське походження – розроблена та виготовлена вітчизняними підприємствами. Як йдеться в повідомленні МО України, машини мають як колісну, так і гусеничну ходову базу.

Протягом липня 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони 8 нових наземних роботизованих комплексів. Всі вони – українського виробництва.

Допуск отримала техніка, що здатна здатні виконувати різні операції - логістичні, спеціальні завдання, евакуйовувати поранених тощо. Серед новинок липня є й універсальні багатофункціональні платформи.

Усі НРК обладнані сучасними системами зв’язку та передачі відео. І хоча зона радіочастотного керування у них різна, усі вони працюють за різних погодних умов, здатні долати значні дистанції.

Загалом з початку 2025 року оборонне відомство кодифікувало і допустило до експлуатації 40 наземних роботизованих комплексів. Позитивна новина ще й втому, що усі вони - українського виробництва.

Нагадаємо, торік Міноборони видало допуск на експлуатацію в ЗСУ та підрозділах Сил оборони допущено майже 60 НРК, а позаторік – 13.