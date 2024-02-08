К имеющимся десяти парковок возле строительных супермаркетов "Эпицентр", в которых установлены скоростные электрозарядки, в этом году добавятся еще 30 локаций с возможностью подзарядить "электрички".

Проект по установке электрозарядок рядом с торговыми центрами ритейлера начался в прошлом году. С тех пор “Эпицентр” открыл уже 10 локаций Е1 на парковках собственных ТЦ в разных регионах страны: Житомире, Ровно, Тернополе, Черновцах, Полтаве, Умани, а также по две во Львове и Одессе.

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"Результаты первого этапа проекта показали высокий уровень спроса на услуги зарядных станций, ведь украинский рынок электромобилей быстро растет. По данным ассоциации "Укравтопром", в прошлом году украинцы приобрели почти втрое больше электрокаров, чем в 2022-м. Поэтому компания решила активизировать развитие сети Е1 с акцентом на качество зарядного оборудования и удобство сервиса", – говорит директор направления "Электротехника" компании "Эпицентр К" Ангелина Бурлакова.

В первую очередь ритейлер оборудует зарядными станциями парковки торговых центров в западных и центральных регионах страны: Киеве, Черкассах, Виннице, Луцке, Ужгороде, Мукачево, Каменце-Подольском, Стрые и других городах. Но также планируется открывать зарядные станции на юге и востоке страны (Днепре, Харькове, Запорожье), где другие операторы практически приостановили развитие из-за рисков безопасности.

Компания уже объявила о начале партнерства с львовским технологическим сервисом GO TO-U. Это позволит заранее резервировать коннекторы для зарядки, чтобы эффективно планировать свое время и избегать очередей. Или же оплачивать зарядку не только через личный кошелек в приложении, но и непосредственно банковской картой с использованием Apple Pay и Google Pay. При этом Эпицентр продолжит сотрудничать и с другими биллинг-партнерами (Toka и EcoFactor), которые обслуживают действующие зарядные станции Е1.

Дополнительно ритейлер закупит высококачественное и мощное зарядное оборудование запорожского производителя UGV, который использует надежные комплектующие компании Siemens и имеет положительные отзывы от электромобилистов. В компании отмечают, что Эпицентр сознательно выбрал вектор на развитие зарядной инфраструктуры вместе с украинскими партнерами, что будет обеспечивать активизацию экономики и создание новых рабочих мест.

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Идея развития сети зарядных станций принадлежит основателям компании, которые продолжают активно инвестировать в развитие транспортной и энергоэффективной инфраструктуры страны даже в период полномасштабной войны. Эпицентр реализует и другие проекты, направленные на энергонезависимость и экологичность. В частности, ритейлер планирует оборудовать 1 млн кв. м площадей своих ТЦ солнечными электростанциями. В прошлом году первые 10 000 солнечных панелей были установлены на крышах пяти ТЦ компании в Киеве и Виннице. По подсчетам специалистов, они смогут удовлетворять около 30% потребностей торговых центров в электроэнергии. Предполагается, что в будущем зарядные станции Е1 станут неотъемлемой частью энергетической системы компании Эпицентр.