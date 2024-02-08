До наявних десяти парковок біля будівельних супермаркетів "Епіцентрів", у яких встановлені швидкісні електрозарядки, цьогоріч додадуться ще 30 локацій з можливістю підзарядити "електрички".

Проєкт зі встановлення електрозарядок поруч з торговельними центрами ритейлера розпочався минулого року. З того часу Епіцентр відкрив уже 10 локацій Е1 на парковках власних ТЦ в різних регіонах країни: Житомирі, Рівному, Тернополі, Чернівцях, Полтаві, Умані, а також по дві у Львові та Одесі.

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“Результати першого етапу проєкту показали високий рівень попиту на послуги зарядних станцій, адже український ринок електромобілів швидко зростає. За даними асоціації "Укравтопром", минулого року українці придбали майже втричі більше електрокарів, ніж у 2022-му. Тож компанія вирішила активізувати розвиток мережі Е1 з акцентом на якість зарядного обладнання та зручність сервісу”, - говорить директорка напрямку “Електротехніка” компанії “Епіцентр К” Ангеліна Бурлакова.

В першу чергу ритейлер обладнає зарядними станціями парковки торговельних центрів у західних та центральних регіонах країни: Києві, Черкасах, Вінниці, Луцьку, Ужгороді, Мукачеві, Кам'янці-Подільському, Стрию та інших містах. Але також планується відкривати зарядні станції на півдні та сході країни (Дніпрі, Харкові, Запоріжжі), де інші оператори практично призупинили розвиток через безпекові ризики.

Компанія вже оголосила про початок партнерства з львівським технологічним сервісом GO TO-U. Це дозволить заздалегідь резервувати конектори для заряджання, щоб ефективно планувати свій час та уникати черг. Або ж оплачувати зарядку не лише через особистий гаманець у застосунку, але й безпосередньо банківською картою з використанням Apple Pay і Google Pay. При цьому Епіцентр продовжить співпрацювати і з іншими білінг-партнерами (Toka і EcoFactor), які обслуговують діючі зарядні станції Е1.

Додатково ритейлер закупить високоякісне та потужне зарядне обладнання запорізького виробника UGV, який використовує надійні комплектуючі компанії Siemens та має позитивні відгуки від електромобілістів. В компанії зазначають, що Епіцентр свідомо обрав вектор на розвиток зарядної інфраструктури разом з українськими партнерами, що забезпечуватиме активізацію економіки та створення нових робочих місць.

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Ідея розвитку мережі зарядних станцій належить засновникам компанії, які продовжують активно інвестувати в розбудову транспортної та енергоефективної інфраструктури країни навіть в період повномасштабної війни. Епіцентр реалізує й інші проєкти, направлені на енергонезалежність та екологічність. Зокрема, ритейлер планує обладнати 1 млн кв. м площ своїх ТЦ сонячними електростанціями. Торік перші 10 000 сонячних панелей були встановлені на дахах п’яти ТЦ компанії у Києві та Вінниці. За підрахунками фахівців, вони зможуть задовольняти близько 30% потреб торговельних центрів в електроенергії. Передбачається, що в майбутньому зарядні станції Е1 стануть невід’ємною частиною енергетичної системи компанії Епіцентр.