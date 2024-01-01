Если зарегистрироваться в Варшаве, можно выиграть авто: подробности

При подаче налоговых деклараций автовладельцам можно указать город, в который будет направлена часть от уплаченных налогов. Мэрии польских городов всеми формами поощрения агитируют налогоплательщиков указывать в декларации именно их города – налоговые поступления существенно наполняют бюджет. Варшава исключением не стала. Ведь место жительства значения не имеет.

Поэтому, указав в декларации в графе "город" Варшаву, налогоплательщики имеют возможность выиграть ценные призы. Среди мощного выигрыша значится электрический автомобиль Fiat 500. Об этом сообщает vitrina.pl.

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Это уже третья акция столицы, в которой она стремится привлечь как можно больше людей. Обычно многие люди, живя в Варшаве, не указывают столицу в своих декларациях, направляя средства в другие города, в основном на малую родину.

По замыслу мэрии лотерея задумана для того, чтобы исправить эту ситуацию. Сообщается, что в 2024 году поступления от подоходного налога (PIT) составили более 8,5 миллиарда злотых (86,2 млрд грн), что является крупнейшим источником доходов в бюджете Варшавы.

Доходы от PIT играют ключевую роль в финансировании городских инвестиций и развития инфраструктуры. Дополнительные поступления от подоходного налога позволяют, развивать экологический общественный транспорт, строить и модернизировать образовательные учреждения и культурные институты, улучшать социальную помощь и систему здравоохранения.

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Условия участия в лотерее очень просты. Вам не нужно быть зарегистрированным по месту жительства в Варшаве. Достаточно выполнить два условия – указать Варшаву как место жительства в налоговой декларации PIT за 2024 год и до 31 мая заполнить регистрационную форму на вебсайт placpitwwarszawie.pl.

Ценные призы в этом году:

электрический автомобиль Fiat 500;

грузовые велосипеды Triobike Hafania;

электрические велосипеды Ecobike X-Cross;

городские карты ZTM.

Победители станут известны в июле 2025 года.