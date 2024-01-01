Якщо зареєструватись у Варшаві, можна виграти авто: подробиці

Під час подання податкових декларацій автовласникам можна вказати місто, до якого буде направлено частину від сплачених податків. Мерії польських міст усіма формами заохочення агітують платників податків вказувати у декларації саме їхні міста – податкові надходження суттєво наповнюють бюджет. Варшава винятком не стала. Адже місце проживання значення не має.

Отож, вказавши в декларації у графі "місто" Варшаву, платники податків мають можливість виграти цінні призи. З-поміж найпотужнішого виграшу значиться електричний автомобіль Fiat 500. Про це повідомляє vitrina.pl.

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Це вже третя акція столиці, в якій вона прагне залучити якомога більше людей. Зазвичай багато людей, мешкаючи у Варшаві, не вказують столицю у своїх деклараціях, направляючи кошти в інші міста, в основному на малу батьківщину.

За задумом мерії лотерея задумана для того, щоб виправити цю ситуацію. Повідомляється, що у 2024 році надходження від прибуткового податку (PIT) становили понад 8,5 мільярда злотих (86,2 млрд грн), що є найбільшим джерелом доходів у бюджеті Варшави.

Доходи від PIT відіграють ключову роль у фінансуванні міських інвестицій та розвитку інфраструктури. Додаткові надходження від прибуткового податку дозволяють, розвивати екологічний громадський транспорт, будувати та модернізувати освітні заклади та культурні інституції, покращувати соціальну допомогу та систему охорони здоров'я.

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Умови участі у лотереї дуже прості. Вам не потрібно бути зареєстрованим за місцем проживання у Варшаві. Достатньо виконати дві умови - вказати Варшаву як місце проживання у податковій декларації PIT за 2024 рік і до 31 травня заповнити реєстраційну форму на вебсайт placpitwwarszawie.pl.

Цьогорічні цінні призи:

електричний автомобіль Fiat 500;

вантажні велосипеди Triobike Hafania;

електричні велосипеди Ecobike X-Cross;

міські карти ZTM.

Переможці стануть відомі у липні 2025 року.