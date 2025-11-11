Европа получит новый компактный пикап Ram раньше Америки

Ram уже имеет присутствие в Европе через партнера KW Auto, но большие модели 1500 и Heavy Duty остаются нишевыми из-за своих габаритов. Rampage, длиной 5,03 метра, разработан именно для узких городских улиц и в то же время сохраняет характер настоящего пикапа.

Stellantis описывает его как “смелый новый вклад в сегмент компактных пикапов для жизни”, расположенный между кроссоверами класса C и среднеразмерными грузовиками. Rampage построен на платформе Small Wide, которую используют Fiat Toro, Jeep Compass, Alfa Romeo Tonale и Dodge Hornet.

Европейский вариант будет идентичным бразильской версии и появится в двух исполнениях:

Rebel - с 2,2-литровым дизелем Multijet (200 л.с., 450 Нм) и 17-дюймовыми колесами с вездеходными шинами;

R/T - с 2,0-литровым турбобензиновым двигателем Hurricane 4 (272 л.с., 400 Нм), заниженной подвеской и 19-дюймовыми дисками.

Оба исполнения оснащены 9-ступенчатым “автоматом” и полным приводом. Внутри - 12,3-дюймовый мультимедийный экран, цифровая панель приборов на 10,3 дюйма, аудиосистема Harman Kardon, шесть USB-портов и комплекс помощи водителю ADAS 2-го уровня. Объем грузового отсека составляет 980 литров, а грузоподъемность достигает 1 тонны.

Публичный дебют Rampage в Европе состоялся на выставке Fieracavalli в Вероне, где пикап впервые показали местной аудитории. Старт продаж ожидается в 2025 году, а цены объявят позже.

Что касается США, то запуск Rampage там пока под вопросом - из-за высоких импортных тарифов. Зато Ram работает над новым среднеразмерным пикапом, который должен стать преемником Dakota и конкурировать с Ford Ranger, Toyota Tacoma и Chevrolet Colorado.