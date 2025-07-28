Ram готовит новый среднеразмерный пикап: что о нем известно

Как пишет Motor1, подробностей о будущем пикапе пока мало, ведь его появление состоится через несколько лет. Ram не объявила название пикапа, просто ссылаясь на него как на свой новый пикап среднего размера. Название Dakota, которое исчезло из линейки в 2011 году, готово к возрождению, даже если оно не совсем соответствует текущей схеме наименования бренда.

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Вероятно, автопроизводитель использует новую платформу STLA Large для новинки, хотя, другие слухи утверждают, что компания также рассматривает рамную конструкцию с четырехдверной конфигурацией Crew Cab. Выбор силовых агрегатов остается загадкой, но, возможно, что Ram будет предлагать линейку четырех- и шестицилиндровых двигателей, как и другие грузовики в этом сегменте.

Появление гибрида также не стоит исключать. Компания еще не тестировала прототип будущей модели, поэтому неизвестно, какой она будет иметь дизайн. Вполне возможно, грузовик будет иметь фирменный язык дизайна экстерьера и интерьер с двумя экранами новейшими информационно-развлекательными технологиями и функциями подключения. Что касается цены, чтобы новинка Ram оставалась конкурентоспособной, ее цена, вероятно, будет начинаться от 30 000 долларов.

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К тому же остается непонятным, стремится ли Ram конкурировать с такими пикапами, как Ranger Raptor, Tacoma Trailhunter и Colorado ZR2. Если это так, новый среднеразмерный пикап Ram может стоить до 60 000 долларов за исполнение TRX. Компания Ram подтвердила, что новый среднеразмерный пикап будет запущен в производство где-то в 2027 году и поступит в продажу как модель 2028 модельного года.