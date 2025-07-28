Ram готує новий середньорозмірний пікап: що про нього відомо

Як пише Motor1, подробиць про майбутній пікап наразі мало, адже його поява відбудеться за декілька років. Ram не оголосила назву пікапа, просто посилаючись на нього як на свій новий пікап середнього розміру. Назва Dakota, яка зникла з лінійки у 2011 році, готова до відродження, навіть якщо вона не зовсім відповідає поточній схемі найменування бренду.

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Вірогідно, автовиробник використає нову платформу STLA Large для новинки, хоча, інші чутки стверджують, що компанія також розглядає рамну конструкцію з чотиридверною конфігурацією Crew Cab. Вибір силових агрегатів залишається загадкою, але, можливо, що Ram пропонуватиме лінійку чотири- та шестициліндрових двигунів, як і інші вантажівки в цьому сегменті.

Появу гібрида також не варто виключати. Компанія ще не тестувала прототип майбутньої моделі, тому невідомо, який вона матиме дизайн. Цілком можливо, вантажівка матиме фірмову мову дизайну екстер’єру та інтер’єр з двома екранами найновішими інформаційно-розважальними технологіями та функціями підключення. Що стосується ціни, аби новинка Ram залишалась конкурентоспроможною, її ціна, ймовірно, починатиметься від 30 000 доларів.

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До того ж залишається незрозумілим, чи прагне Ram конкурувати з такими пікапами, як Ranger Raptor, Tacoma Trailhunter та Colorado ZR2. Якщо це так, новий середньорозмірний пікап Ram може коштувати до 60 000 доларів за виконання TRX. Компанія Ram підтвердила, що новий середньорозмірний пікап буде запущено у виробництво десь у 2027 році і надійде у продаж як модель 2028 модельного року.