Ram оновив лінійку популярних пікапів Heavy Duty

Як повідомляє Motor1, потужність бензинового V8 Hemi знизили з 410 до 405 кінських сил, однак на показник крутного моменту, що становить 581 Нм, це не вплинуло. Водночас дизельний агрегат тепер доступний виключно у версії на 430 “коней” й вражаючі 1457 Нм крутного моменту.

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Він доступний на всіх вантажівках Ram HD, починаючи з комплектації Laramie. Вона охоплює також базовий Ram 2500, який раніше мав тільки Hemi або стандартний дизель. Крім того, Ram каже, що це повністю новий двигун. Інженери переробили блок і головку, й встановили новий впускний колектор.

Двигун також має більші клапани, потужні поршні, новий турбокомпресор й працює з вищим тиском палива. Він працює в парі з новою восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. Компанія каже, що пікап може буксирувати до 16 606 кілограмів завдяки пониженій передачі з передаточним числом 3,42.

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Що стосується дизайну, автівка отримала розділені фари з новим дизайном решітки радіатора. Оновлення інтер’єру більш суттєві, починаючи з нового 14,5-дюймового портретного екрана інформаційно-розважальної системи, доступного у вищих комплектаціях. Стандартний 12,0-дюймовий екран налаштовано для вищої роздільної здатності. Також додали додатковий 10,25-дюймовий екран для пасажирів.

Ними керує операційна система Uconnect 5 від Ram. Крім того, вона пов’язана з набором функцій, таких як подвійна бездротова зарядка для телефону або цифровим дзеркалом заднього виду. Автівка також оснащена інвертором на 2,4 кіловата, що доступний через дві 110-вольтові розетки під заднім рядом сидінь.

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До того ж перелік оснащення включає адаптивний круїз, систему попередження про лобове зіткнення, моніторингу сонливості водія, розпізнавання дорожніх знаків і активне утримання в смузі руху. Вартість Ram Heavy Dury починається з 47 560 доларів й сягає всього $48 565 за флагманську версію.