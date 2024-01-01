Ram обновил линейку популярных пикапов Heavy Duty

Как сообщает Motor1, мощность бензинового V8 Hemi снизили с 410 до 405 лошадиных сил, однако на показатель крутящего момента, составляющий 581 Нм, это не повлияло. В то же время дизельный агрегат теперь доступен исключительно в версии на 430 “лошадей” и впечатляющие 1457 Нм крутящего момента.

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Он доступен на всех грузовиках Ram HD, начиная с комплектации Laramie. Она охватывает также базовый Ram 2500, который ранее имел только Hemi или стандартный дизель. Кроме того, Ram говорит, что это полностью новый двигатель. Инженеры переделали блок и головку, и установили новый впускной коллектор.

Двигатель также имеет большие клапаны, мощные поршни, новый турбокомпрессор и работает с более высоким давлением топлива. Он работает в паре с новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Компания говорит, что пикап может буксировать до 16 606 килограммов благодаря пониженной передаче с передаточным числом 3,42.

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Что касается дизайна, автомобиль получил разделенные фары с новым дизайном решетки радиатора. Обновления интерьера более существенные, начиная с нового 14,5-дюймового портретного экрана информационно-развлекательной системы, доступного в высших комплектациях. Стандартный 12,0-дюймовый экран настроен для высшего разрешения. Также добавили дополнительный 10,25-дюймовый экран для пассажиров.

Ими управляет операционная система Uconnect 5 от Ram. Кроме того, она связана с набором функций, таких как двойная беспроводная зарядка для телефона или цифровым зеркалом заднего вида. Автомобиль также оснащена инвертором на 2,4 киловатта, что доступен через две 110-вольтовые розетки под задним рядом сидений.

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К тому же перечень оснащения включает адаптивный круиз, систему предупреждения о лобовом столкновении, мониторинга сонливости водителя, распознавания дорожных знаков и активное удержание в полосе движения. Стоимость Ram Heavy Dury начинается с 47 560 долларов и достигает всего $48 565 за флагманскую версию.