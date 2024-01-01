Определены лидеры логистики в мире

Конкуренция в транспортно-логистических услугах 3PL (Third Party Logistics) растет, что способствует появлению новых операторов. И здесь важное значение приобретает сосредоточение операторов на услугах с добавленной стоимостью и передовых технологиях, таких как автоматизация и цифровизация. На это со ссылкой на отчет Armstrong & Associates указывают эксперты Portale del Trasporto e Logistica.

Сделав акцент на инновациях в управлении международными перевозками, Amazon довела объем логистических услуг до 140,053 млрд долларов. За ней следуют DHL Supply Chain & Global Forwarding с 33,869 млрд долларов и Kuehne + Nagel с 31,659 млрд долларов.

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Однако в 2025 году рейтинговая таблица может измениться, если датская транснациональная компания DSV завершит приобретение DB Schenker. Тогда оборот обеих компаний 22,316 миллиарда долларов и 22,257 миллиарда долларов соответственно может создать консолидированный объем на примерно 44,5 миллиарда долларов.

За этим квартетом лидеров с большим дистанционным отставанием идут CH Robinson, лидер в США, с 16,746 млрд долларов, японский Nippon Express ($15,929 млрд) и Ceva Logistics ($15,100 млрд) из США, Миссури. До них на немалом расстоянии держатся Sinotrans ($14,340 млрд) из Китая и Maersk Logistics ($13,916 млрд) из Копенгагена, Дания.

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Доходы десяти ведущих операторов суммарно достигли 356,186 миллиарда долларов. Это ярко доказывает стратегическое значение этого сектора в мировой экономике.

Кроме первой десятки, несколько операторов демонстрируют оборот от пяти до тринадцати миллиардов долларов. Среди них выделяются JB Hunt, Geodis, Ups Supply Chain Solutions и Gxo Logistics, за которыми следуют Expeditors, DP World Logistics и Ryder Supply Chain Solutions.

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В отчете Armstrong & Associates также указано несколько тенденций, формирующих будущее отрасли. Рост эксплуатационных расходов, вызванный ценами на топливо, является серьезной проблемой. Чтобы смягчить эти риски, компании инвестируют в улучшение маршрутов и экономию топлива, а также договариваются с перевозчиками о лучших тарифах.

Кроме этого, большое значение приобретает переход на альтернативные виды привода, например дальнемагистральные электрические тяжелые грузовики и среднеразмерные или легкие машины сегмента LCV с аккумуляторным питанием. Здесь Amazon также не отстает (см. видео внизу), имея большое количество электрических машин как для дальнего плеча перевозок, так и для местных маршрутов.