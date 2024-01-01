Что нужно, чтобы европейские перевозки перешли на электрические грузовики: исследование

Аналитики консалтинговой компании McKinsey провели исследование в продвижении европейской программы и установили, что доля недавно зарегистрированных грузовиков с электроприводом и топливными элементами пока составляет менее двух процентов. Однако она, как пишет eurotransport.de со ссылкой аналитиков, к 2030 году должна вырасти до 40 процентов.

Исследования показывают, что при условии наилучшего сценария каждый второй новый грузовик будет с нулевыми выбросами до 2035 года. В то время на бизнес новых автомобилей будет приходиться лишь семь процентов прибыли, тогда как на вторичный рынок – 38 процентов. При этом новые предложения мобильности на основе данных, такие как зарядные решения или страхование, через 10 лет составят 34 процента.

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Пока что аргументы не очень убедительны. По результатам исследования, для успешного наращивания экологически чистого подвижного состава, общие эксплуатационные расходы должны быть такими же, как у дизельных грузовиков. При этом расходы на приобретение такого транспорта должны быть уменьшены минимум до 50 процентов, а расходы на зарядку – на 25 процентов по сравнению с сегодняшними.

"В нынешних условиях грузовики с аккумуляторным электродвигателем должны стоить не более чем на 30 процентов дороже дизельных, чтобы быть привлекательными для клиентов с точки зрения общих эксплуатационных расходов", – говорит эксперт McKinsey Филип Радтке.

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Аналитики McKinsey опросили почти 250 операторов автопарков относительно транспортных средств с нулевым уровнем выбросов. Обобщение ответов показало неутешительный результат.

"Многие логистические компании, особенно меньшие, не в состоянии покрыть более высокие затраты на закупку транспортных средств с альтернативным приводом на 50-250 процентов. 34 процента опрошенных выразили неуверенность относительно срока службы батареи, 31 процент жаловались на длительное время зарядки, а 30 процентов – на недостаточный запас хода для BEV", – говорится в выводах.

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Анализ показывает, что без надлежащей зарядной инфраструктуры дело с места не сдвинется. Именно поэтому к 2035 году в Европе должно быть установлено 900 000 зарядных точек. Такой проект требует не менее 20 миллиардов долларов инвестиций.

"Сейчас выделена лишь незначительная часть этой суммы. Причины этого включают медленные процессы согласования и подключения парков зарядки грузовиков к электросети", – говорит аналитик мюнхенского офиса McKinsey и глобальный руководитель отдела консалтинга по коммерческим автомобилям Анна Херльт.