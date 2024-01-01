Що потрібно, щоб європейські перевезення перейшли на електричні вантажівки: дослідження

Аналітики консалтингової компанії McKinsey провели дослідження в просуванні європейської програми й встановили, що частка нещодавно зареєстрованих вантажівок з електроприводом і паливними елементами наразі становить менш як два відсотки. Однак вона, як пише eurotransport.de з посиланням аналітиків, до 2030 року має зрости до 40 відсотків.

Дослідження показують, що за умови найкращого сценарію кожна друга нова вантажівка може бути з нульовими викидами до 2035 року. В той час на бізнес нових автомобілів припадатиме лише сім відсотків прибутку, тоді як на вторинний ринок – 38 відсотків. При цьому нові пропозиції мобільності на основі даних, такі як зарядні рішення або страхування, через 10 років становитимуть 34 відсотки.

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Поки що аргументи не дуже переконливі. За результатами дослідження, для успішного нарощування екологічно чистого рухомого складу, загальні експлуатаційні витрати мають бути такими ж, як у дизельних вантажівок. При цьому витрати на придбання такого транспорту мають бути зменшені щонайменше до 50 відсотків, а витрати на зарядку – на 25 відсотків порівняно з сьогоднішніми.

"За нинішніх умов вантажівки з акумуляторним електродвигуном повинні коштувати не більше ніж на 30 відсотків дорожче дизельних, щоб бути привабливими для клієнтів з погляду загальних експлуатаційних витрат", – говорить експерт McKinsey Філіп Радтке.

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Аналітики McKinsey опитали майже 250 операторів автопарків щодо транспортних засобів з нульовим рівнем викидів. Узагальнення відповідей показало невтішний результат.

"Багато логістичних компаній, особливо менших, не в змозі покрити вищі витрати на закупівлю транспортних засобів з альтернативним приводом на 50-250 відсотків. 34 відсотки опитаних висловили невпевненість щодо терміну служби батареї, 31 відсоток скаржилися на тривалий час зарядки, а 30 відсотків — на недостатній запас ходу для BEV", – йдеться у висновках.

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Аналіз показує, що без належної зарядної інфраструктури справа з місця не зрушиться. Саме тому до 2035 року в Європі має бути встановлено 900 000 зарядних точок. Такий проєкт потребує щонайменше 20 мільярдів доларів інвестицій.

"Наразі виділено лише незначну частину цієї суми. Причини цього включають повільні процеси погодження та підключення парків зарядки вантажівок до електромережі", – каже аналітик мюнхенського офісу McKinsey та глобальний керівник відділу консалтингу з комерційних автомобілів Анна Херльт.