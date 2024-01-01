Визначено лідерів логістики в світі

Конкуренція у транспортно-логістичних послугах 3PL (Third Party Logistics) зростає, що сприяє появі нових операторів. І тут важливого значення набуває зосередження операторів на послугах із доданою вартістю та передових технологіях, таких як автоматизація та цифровізація. На це з посиланням на звіт Armstrong & Associates вказують експерти Portale del Trasporto e Logistica.

Зробивши акцент на інноваціях в управлінні міжнародними перевезеннями, Amazon довела обсяг логістичних послуг до 140,053 млрд доларів. За нею йдуть DHL Supply Chain & Global Forwarding з 33,869 млрд доларів і Kuehne + Nagel з 31,659 млрд доларів.

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Однак у 2025 році рейтингова таблиця може змінитися, якщо данська транснаціональна компанія DSV завершить придбання DB Schenker. Тоді оборот обох компаній 22,316 мільярда доларів і 22,257 мільярда доларів відповідно може створити консолідований обсяг на приблизно 44,5 мільярда доларів.

За цим квартетом лідерів з великим дистанційним відставанням йдуть CH Robinson, лідер у США, з 16,746 млрд доларів, японський Nippon Express ($15,929 млрд) та Ceva Logistics ($15,100 млрд) з США, Міссурі. До них на чималій відстані тримаються Sinotrans ($14,340 млрд) з Китаю та Maersk Logistics ($13,916 млрд) з Копенгагена, Данія.

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Доходи десяти провідних операторів сумарно досягли 356,186 мільярда доларів. Це яскраво доводить стратегічне значення цього сектора у світовій економіці.

Окрім першої десятки, кілька операторів демонструють оборот від п’яти до тринадцяти мільярдів доларів. Серед них виділяються JB Hunt, Geodis, Ups Supply Chain Solutions і Gxo Logistics, за якими йдуть Expeditors, DP World Logistics і Ryder Supply Chain Solutions.

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У звіті Armstrong & Associates також вказано кілька тенденцій, що формують майбутнє галузі. Зростання експлуатаційних витрат, спричинене цінами на паливо, є серйозною проблемою. Щоб пом’якшити ці ризики, компанії інвестують у покращення маршрутів та економію палива, а також домовляються з перевізниками про кращі тарифи.

Окрім цього, великого значення набуває перехід на альтернативні види приводу, як-от далекомагістральні електричні важкі вантажівки та середньорозмірні чи легкі машини сегмента LCV з акумуляторним живленням. Тут Amazon також не пасе задніх (див. відео внизу), маючи велику кількість електричних машин як для далекого плеча перевезень, так і для місцевих маршрутів.