Укр
Ру

Європа отримає новий компактний пікап Ram раніше за Америку

Бразильський Ram Rampage готується підкорити Європу. Пікап, що поєднує стиль кросовера та практичність робочої вантажівки, стане першим компактним представником марки на континенті — задовго до свого можливого дебюту в США.
Ram Rampage дебютує в Європі: компактний пікап прибуде раніше, ніж у США - Auto24

ФОТО: Ram|

Ram Rampage Rebel

Данило Северенчук
logo11 листопада, 16:00
logo0
logo0 хв

Ram уже має присутність у Європі через партнера KW Auto, але великі моделі 1500 та Heavy Duty залишаються нішевими через свої габарити. Rampage, завдовжки 5,03 метра, розроблений саме для вузьких міських вулиць і водночас зберігає характер справжнього пікапа.

Читайте також: Ram готує новий середньорозмірний пікап: що про нього відомо

Stellantis описує його як “сміливий новий внесок у сегмент компактних пікапів для життя”, розташований між кросоверами класу C і середньорозмірними вантажівками. Rampage побудований на платформі Small Wide, яку використовують Fiat Toro, Jeep Compass, Alfa Romeo Tonale та Dodge Hornet.

Європейський варіант буде ідентичним бразильській версії та з’явиться у двох виконаннях:

  • Rebel — з 2,2-літровим дизелем Multijet (200 к.с., 450 Нм) і 17-дюймовими колесами з всюдихідними шинами;
  • R/T — зі 2,0-літровим турбобензиновим двигуном Hurricane 4 (272 к.с., 400 Нм), заниженою підвіскою та 19-дюймовими дисками.

Обидва виконання оснащені 9-ступеневим “автоматом” і повним приводом. Усередині — 12,3-дюймовий мультимедійний екран, цифрова панель приладів на 10,3 дюйма, аудіосистема Harman Kardon, шість USB-портів і комплекс допомоги водієві ADAS 2-го рівня. Об’єм вантажного відсіку становить 980 літрів, а вантажопідйомність сягає 1 тонни.

Публічний дебют Rampage у Європі відбувся на виставці Fieracavalli у Вероні, де пікап уперше показали місцевій аудиторії. Старт продажів очікується у 2025 році, а ціни оголосять пізніше.

Також цікаво: Stellantis планує створити новий Jeep на базі китайського Dongfeng

Що ж до США, то запуск Rampage там наразі під питанням — через високі імпортні тарифи. Натомість Ram працює над новим середньорозмірним пікапом, який має стати наступником Dakota і конкурувати з Ford Ranger, Toyota Tacoma та Chevrolet Colorado.

#Автоновинка #Новини #Stellantis #Фото