Європа отримає новий компактний пікап Ram раніше за Америку

Ram уже має присутність у Європі через партнера KW Auto, але великі моделі 1500 та Heavy Duty залишаються нішевими через свої габарити. Rampage, завдовжки 5,03 метра, розроблений саме для вузьких міських вулиць і водночас зберігає характер справжнього пікапа.

Stellantis описує його як “сміливий новий внесок у сегмент компактних пікапів для життя”, розташований між кросоверами класу C і середньорозмірними вантажівками. Rampage побудований на платформі Small Wide, яку використовують Fiat Toro, Jeep Compass, Alfa Romeo Tonale та Dodge Hornet.

Європейський варіант буде ідентичним бразильській версії та з’явиться у двох виконаннях:

Rebel — з 2,2-літровим дизелем Multijet (200 к.с., 450 Нм) і 17-дюймовими колесами з всюдихідними шинами;

R/T — зі 2,0-літровим турбобензиновим двигуном Hurricane 4 (272 к.с., 400 Нм), заниженою підвіскою та 19-дюймовими дисками.

Обидва виконання оснащені 9-ступеневим “автоматом” і повним приводом. Усередині — 12,3-дюймовий мультимедійний екран, цифрова панель приладів на 10,3 дюйма, аудіосистема Harman Kardon, шість USB-портів і комплекс допомоги водієві ADAS 2-го рівня. Об’єм вантажного відсіку становить 980 літрів, а вантажопідйомність сягає 1 тонни.

Публічний дебют Rampage у Європі відбувся на виставці Fieracavalli у Вероні, де пікап уперше показали місцевій аудиторії. Старт продажів очікується у 2025 році, а ціни оголосять пізніше.

Що ж до США, то запуск Rampage там наразі під питанням — через високі імпортні тарифи. Натомість Ram працює над новим середньорозмірним пікапом, який має стати наступником Dakota і конкурувати з Ford Ranger, Toyota Tacoma та Chevrolet Colorado.