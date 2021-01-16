С ноября 2012 года в ЕС ввели единую маркировку для легковых шин, продающихся на рынке. Она представляет собой этикетку, наклеенную на протектор шины.

Стандартная этикетка содержит информацию по трем основным техническим характеристикам шины: топливной экономичности, сцеплению с мокрой дорогой и уровню шума снаружи автомобиля.

Топливная экономичность и сцепление с мокрой дорогой отображаются в виде графика, где А – наилучший результат, G – наихудший. Уровень шума визуально изображается тремя полосками и фактическим уровнем в децибелах (dB).

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Метка топливной экономичности напрямую связана с сопротивлением качению шины с учетом повседневного износа, и чем ниже сопротивление, тем выше оценка. Разница между шинами категорий А и G может достигать 90 литров топлива за год.

“Сцепление с мокрой дорогой” отображает оценку тормозного пути на мокром асфальте. Разница между самой высокой (А) и самой низкой оценкой (G) при скорости 80 км/час может составлять 18 метров.



Оценка внешнего шума дает представление об уровне шумового загрязнения от шин и, в свою очередь, влияет на уровень шума в салоне.

В дополнение к этим трем категориям существует целый набор характеристик, прямо связанных с безопасностью, управляемостью и влиянием шин на окружающую среду. Наиболее важные среди них: сцепление со льдом и снегом, способность противостоять аквапланированию, управляемость и точность рулевого управления, пробег шины до полного износа.

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По состоянию на конец 2020 года существует ряд шин, на которые маркировка не распространяется – например, шипованные, гоночные и шины для старых автомобилей, зарегистрированных до 1 октября 1990 года.

Nokian Tyres решила еще больше упростить задачу выбора шин для потребителей, в связи с чем с мая 2021 года этикетка будет дополнена информацией об уровне сцепления шипованных шин на снегу и льду. Данное нововведение позволит клиентам легче подобрать необходимую модель, сократить количество консультаций со специалистами и увеличить продажи шин онлайн.