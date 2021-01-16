З листопада 2012 року в ЄС ввели єдине маркування для легкових шин, що продаються на ринку. Воно вказане на етикетці, наклеєній на протекторі шини.

Стандартна етикетка містить інформацію про три основні технічні характеристики шини: паливну економічність, зчеплення з мокрою дорогою і рівень шуму зовні автомобіля.

Паливна економічність і зчеплення з мокрою дорогою відображаються у вигляді графіка, де А – найкращий результат, G – найгірший. Рівень шуму зображений трьома смужками і фактичним рівнем в децибелах (dB).

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Мітка паливної економічності безпосередньо пов'язана з опором коченню шини з урахуванням повсякденного зносу, і чим нижче опір, тим вище оцінка. Різниця між шинами категорій А і G може досягати 90 літрів палива за рік.

"Зчеплення з мокрою дорогою" відображає оцінку гальмівного шляху на мокрому асфальті. Різниця між найвищою (А) і найнижчою оцінкою (G) при швидкості 80 км/год може становити 18 метрів.

Оцінка зовнішнього шуму дає уявлення про рівень шумового забруднення від шин і, в свою чергу, впливає на рівень шуму в салоні.

На додаток до цих трьох категорій існує цілий набір характеристик, прямо пов'язаних з безпекою, керованістю і впливом шин на навколишнє середовище. Найбільш важливі серед них: зчеплення з льодом і снігом, здатність протистояти акваплануванню, керованість і точність рульового управління, пробіг шини до повного зносу.

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Станом на кінець 2020 року існує ряд шин, на які маркування не поширюється – наприклад, шиповані, гоночні і шини для старих автомобілів, зареєстрованих до 1 жовтня 1990 року.

Nokian Tyres вирішила ще більше спростити завдання вибору шин для споживачів, у зв'язку з чим з травня 2021 року етикетка буде доповнена інформацією про рівень зчеплення шипованих шин на снігу і льоду. Таке нововведення дозволить клієнтам легше підібрати необхідну модель, скоротити кількість консультацій з фахівцями і збільшити продажі шин онлайн.