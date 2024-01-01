Европейский рынок военных автомобилей становится привлекательным: кто сюда прорывается

Активное обновление европейских армий всеми видами вооружений, начиная от тяжелой бронетехники, систем ПВО до легких автомобилей и беспилотных летательных аппаратов всех типов, побудило GM Defense возродить свое присутствие в Европе. Для этого в срочном порядке открыты автосалоны в Цюрихе и Париже.

По мнению экспертов бельгийского специализированного ресурса Army Recognition, американская компания стремится бросить вызов доминированию известных игроков, таких как Mercedes-Benz и некоторых других из "европейской семерки", предлагая маневренные, адаптированные и электрифицированные тактические транспортные средства. Для привлечения европейских покупателей используются давние каналы поставки и доверие, связанное с брендом GM, а также гарантия легкодоступных запасных частей и конкурентоспособных цен.

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В основе европейской стратегии GM Defense лежит ее бригадная машина пехоты (ISV) и легкая тактическая колесная машина (LTWV). Эти транспортные средства базируются на популярных платформах грузовиков GM, Colorado и Silverado соответственно. Хотя ISV уже находится на вооружении некоторых подразделений армии США, включая 82-ю воздушно-десантную дивизию, LTWV позиционирует себя как немного более крупный и универсальный вариант для международных клиентов.

Выступая накануне оборонной выставки Eurosatory в Париже, Брэдли Уоттерс заявил, что в основе стратегии компании лежит возобновленная приверженность GM к европейскому рынку, ставку сделано на легкие версии военных машин, в т.ч. аккумуляторные.

В GM Defense разработаны собственные версии боевых машин пехоты сегмента ISV. Фото: GM Defense

Война в Украине показала большую потребность в маневренных и быстрых машинах, в которых на определенных операциях есть значительное преимущество над тяжелобронированными военными машинами. Скажем, ISV разработан с минимальной броней, что предоставляет приоритет быстрому развертыванию и маневрированию в сложных условиях.

Акцент на мобильности, а не на мощной защите, отражает изменение военного мышления в сторону избежания прямого столкновения, насколько это возможно.

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Уоттерс подчеркнул тактические преимущества электрических трансмиссий, включая уменьшенные звуковые сигналы для стелс-операций, то есть малозаметных тайных проникновений, способность работать бесшумно. Эти особенности в сочетании с потенциалом использования электромобилей как мобильных источников энергии, вероятно, будут привлекательными предложениями для сил специальных операций.

Без окон без дверей, но с трубчатым каркасом безопасности, защищающим водителя и пятерых пассажиров электрического Hummer EV в случае опрокидывания. Фото: GM Defense

Ключевыми рынками для своих транспортных средств GM Defense определила Данию, Испанию и Соединенное Королевство. Нынешние тендеры в этих странах предоставляют большие возможности для продвижения техники и пренебрегать этим производитель не собирается.