Європейський ринок військових автомобілів стає привабливим: хто сюди проривається

Активне оновлення європейських армій усіма видами озброєнь, починаючи від важкої бронетехніки, систем ППО до легких автомобілів і безпілотних літальних апаратів всіх типів, спонукало GM Defense відродити свою присутність у Європі. Задля цього у терміновому порядкувідкрито автосалони у Цюріху та Парижі.

На думку експертів бельгійського спеціалізованого ресурсу Army Recognition, американська компанія прагне кинути виклик домінуванню відомих гравців, таких як Mercedes-Benz та декого іншого з "європейської сімки", пропонуючи маневрові, адаптовані та електрифіковані тактичні транспортні засоби. Задля залучення європейських покупців використовуються давні канали постачання та довіра, пов’язана з брендом GM, а також гарантія легкодоступних запасних частин і конкурентоспроможних цін.

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В основі європейської стратегії GM Defense лежить її бригадна машина піхоти (ISV) і легка тактична колісна машина (LTWV). Ці транспортні засоби базуються на популярних платформах вантажівок GM, Colorado та Silverado відповідно. Хоча ISV вже знаходиться на озброєнні деяких підрозділів армії США, включаючи 82-гу повітряно-десантну дивізію, LTWV позиціює себе як трохи більший і універсальніший варіант для міжнародних клієнтів.

Виступаючи напередодні оборонної виставки Eurosatory в Парижі, Бредлі Воттерс заявив, що в основі стратегії компанії лежить відновлена прихильність GM до європейського ринку, ставку зроблено на легкі версії військових машин, в т.ч. акумуляторні.

У GM Defense розроблено власні версії бойових машин піхоти сегмента ISV. Фото: GM Defense

Війна в Україні показала велику потребу в маневрових та швидких машинах, у яких на певних операціях є значна перевага над важкоброньованими військовими машинами. Скажімо, ISV розроблено з мінімальною бронею, що надає пріоритет швидкому розгортанню та маневруванню в складних умовах.

Акцент на мобільності, а не на потужному захисті, відображає зміну військового мислення в бік уникнення прямого зіткнення, наскільки це можливо.

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Воттерс підкреслив тактичні переваги електричних трансмісій, включаючи зменшені звукові сигнали для стелс-операцій, тобто малопомітних таємних проникнень, здатність працювати безшумно. Ці особливості в поєднанні з потенціалом використання електромобілів як мобільних джерел енергії, ймовірно, будуть привабливими пропозиціями для сил спеціальних операцій.

Без вікон без дверей, але з трубчастим каркасом безпеки, що захищає водія і п’ятьох пасажирів електричного Hummer EV у разі перекидання. Фото: GM Defense

Ключовими ринками для своїх транспортних засобів GM Defense визначила Данію, Іспанію та Сполучене Королівство. Нинішні тендери в цих країнах надають великі можливості для просування техніки і нехтувати цим виробник не збирається.