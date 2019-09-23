И дела у него успешно продвигаются, проект уже близится к завершению.

Тип кузова Shooting Brake сегодня в тренде, однако действительно хороших шутинг-брейков на рынке единицы. Кастом на базе Porsche Boxster выглядит гармонично, даже без финишного декора.

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Над автомобилем работают специалисты ателье Van Thull Development из Нидерландов. Большинство работ уже позади, но впереди тоже немало.

За основу было взято поколение Boxster 986, однако опознать его в этом проекте будет крайне трудно, поскольку задачу усложняет передняя и задняя оптика от Porsche 911.

Хотя авторы проекта называют его не иначе, как Porsche Boxster Shooting Brake, в профиль его кузов больше напоминает традиционный хэтчбек, из-за едва заметной наклонности крыши и слишком вертикальной кормы.

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