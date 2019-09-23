І справи в нього успошно просуваються, проект вже наближується до завершення.

Тип кузову Shooting Brake сьогодні в тренді, однак справді гарних шутінг-брейків на ринку одиниці. Кастом на базі Porsche Boxster виглядає гармонічно, навіть без фінішного декору.

Дивіться також: Lexus спустив на воду серійну яхту LY 650

Над автомобілем працюють спеціалісти ательє Van Thull Development з Нідерландів. Більшість робіт вже позаду, та попереду також чимало.



За основу був узятий Boxster покоління 986, однак впізнати його в цьому проекті буде вкрай важко, оскільки завдання ускладнює передня і задня оптика від Porsche 911.



Хоча автори проекту називають його не інакше, як Porsche Boxster Shooting Brake, в профіль його кузов більше нагадує традиційний хетчбек, через ледь помітну похилість даху і занадто вертикальну корму.

Також цікаво: Відео: вихлоп за 12 тисяч доларів змусив Mercedes W140 S600 звучати, як болід Формула 1