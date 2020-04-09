Руководители дизайна группы Fiat Chrysler Ральф Хилз и Марк Тростл начали новую "битву эскизов" в Facebook.

Соревнование открыто для участия дизайнеров со всего мира. Сегодня, 9 апреля, последний день приема работ.

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Дизайнерам, которые хотят приобщиться к участию в соревновании, нужно разместить свои эскизы в соцсетях, обязательно разместив подпись “FCADriveforDesign.com” и хэштег #DriveforDesign. Работы принимаются также на официальной странице @FiatChrysler_NA в Твиттере.

Сейчас фаворитом среди конкурсных эскизов считается футуристический Ram Power Wagon, созданный по мотивам классического Dodge Ram Power Wagon.

Победители конкурса имеют возможность выиграть графические планшеты Wacom MobileStudio Pro 16 или Apple iPad Pro. Трое победителей также получат экскурсию по закулисью студий дизайна FCA Product Design в Оберн-Хиллз, штат Мичиган, а участники из США также могут получить стипендию для участия в программе дизайна Precollege в колледже творческих исследований в Детройте.

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