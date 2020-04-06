Уникальная цветовая схема? Да. Потрясающий вид? Возможно. Неземная красота? Вряд ли.

В темных закоулках портала Reddit участники сообщества делятся примерами необычных автомобилей под грифом “shitty car mods”, что можно перевести, как “непутевый тюнинг”. Несомненно, этот Honda Civic заслуживает первенство среди машин из этой коллекции.

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Дизайн десятого поколения японского народного автомобиля может нравиться или нет, но в любом случае Civic не заслуживает такого обращение. Разноцветного безумия на его кузове автору идеи показалось мало, поэтому он продолжил свое дело внутри.

Фото: запятнанный Honda Civic / Reddit

Обратите внимание на фотографию с мужчиной, стоящим рядом с машиной. Его футболка, шорты и шляпа покрыты красочными пятнами. Судя по виду, это и есть автор необычного арт-кара.

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