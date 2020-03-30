Между украинским народным автомобилем и немецким спорткаром общего немного, разве что размещение двигателя сзади. И если приложить определенные усилия, "Запорожец" может стать действительно похожим на 911. Впрочем, идея и реализация не всегда совпадают, и результат может разочаровать. Примерно, как в этом случае.

Приступая к работе над стареньким ЗАЗом, знаешь, что хуже уже вряд ли сделаешь, ведь “Запорожцы” свое давно отжили и в большинстве случаев эти авто стоят, не дороже груды металлолома того же веса. Есть и исключения: автомобили без пробега, удачные тюнинг-проекты или стилизации под “Запорожец”. И на этот раз речь не про один из них.

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Можно вспомнить немало примеров удачного восстановления “Запорожцев”. В списке лучших проектов: ЗАЗ-Porsche белорусского кастомайзера, “Запорожец” с агрегатами Subaru, немецкий спорткар на базе ЗАЗ 968, хот-род Лари Гроуба, “ЗАЗо-Жук” и, возможно, даже кабриолет BMW 3 Серии, замаскированный под “Запорожец”, хотя его стилистика не всем по вкусу. А вот и пара примеров того, что не нужно делать с “Запорожцем”: спортивное купе “Запорток” и гламурный горбатый стритрейсер.

Очередной шедевр на базе “Запорожца” пытаются построить умельцы из Центральной Азии. Проект еще не завершен, однако основные формы кузова уже позволяют составить о нем представление. И то, что можно увидеть, производит не лучшее впечатление. Судите сами.

Фото: преобразование ЗАЗ 968 на Porsche 911 / Carakoom

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