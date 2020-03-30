Між українським народним автомобілем та німецьким спорткаром спільного небагато, хіба що розміщення двигуна ззаду. Та якщо докласти певних зусиль, "Запорожець" може стати справді схожим на 911. Втім, ідея та реалізація не завжди збігаються і результат може розчарувати. Приблизно, як у цьому випадку.

Беручись до роботи над стареньким ЗАЗом, знаєш, що гірше вже навряд чи зробиш, адже “Запорожці” своє давно віджили і в більшості випадків ці авто коштують, не дорожче купи металобрухту такої ж ваги. Є й винятки: автомобілі без пробігу, вдалі тюнінг-проекти чи стилізації під “Запорожець”. Та цього разу мова не про один з них.

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Можна пригадати чимало прикладів вдалого відновлення “Запорожців”. У списку кращих проектів: ЗАЗ-Porsche білоруського кастомайзера, “Запорожець” з агрегатами Subaru, німецький спорткар на базі ЗАЗ 968, хот-род Ларі Гроуба, “ЗАЗо-Жук” і, можливо, навіть кабріолет BMW 3 Серії, замаскований під “Запорожець”, хоча його стилістика не всім до смаку. А ось і пара прикладів того, що не потрібно робити з “Запорожцем”: спортивне купе “Запорток” та гламурний горбатий стрітрейсер.

Черговий шедевр на базі “Запорожця” намагаються збудувати умільці з Центральної Азії. Проект ще не завершений, однак основі форми кузову вже дозволяють скласти про нього уявлення. І те, що можна побачити, справляє не найкраще враження. Судіть самі.

Фото: перетворення ЗАЗ 968 на Porsche 911 / Carakoom

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