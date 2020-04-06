Унікальна кольорова схема? Так. Приголомшливий вигляд? Можливо. Неземна краса? Навряд чи.

У темних закутках порталу Reddit учасники спільноти діляться прикладами незвичайних автомобілів під грифом “shitty car mods”, що можна перекласти, як “недолугий тюнінг”. Поза сумнівом, цей Honda Civic заслуговує на першість серед машин з цієї колекції.

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Дизайн десятого покоління японського народного автомобіля може подобатись або ні, та в будь-якому разі Civic не заслуговує на таке поводження. Різнокольорового безумства на його кузові автору ідеї здалось замало, тож він продовжив свою справу всередині.

Фото: заплямований Honda Civic / Reddit

Зверніть увагу на фотографію з чоловіком, що стоїть поруч з машиною. Його футболка, шорти та капелюх також вкриті барвистими плямами. Судячи з вигляду, це і є автор незвичайного арт-кара.

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