Керівники дизайну групи Fiat Chrysler Ральф Гілз та Марк Тростл розпочали нову "битву ескізів" у Facebook.

Змагання відкрите для участі дизайнерів з усього світу, сьогодні, 9 квітня, останній день прийому робіт.

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Дизайнерам, які хочуть долучитись до участі у змаганні, потрібно розмістити свої ескізи в соцмережах, обов’язково розмістивши підпис “FCADriveforDesign.com” та хештег #DriveforDesign. Роботи приймаються також на офіційній сторінці @FiatChrysler_NA у Твіттері.

Наразі фаворитом серед конкурсних ескізів вважається футуристичний Ram Power Wagon, створений за мотивами класичного Dodge Ram Power Wagon.

Переможці конкурсу мають можливість виграти графічні планшети Wacom MobileStudio Pro 16 або Apple iPad Pro. Троє переможців також отримають закулісну екскурсію студіями дизайну FCA Product Design в Оберн-Хіллз, штат Мічиган, а учасники зі США також можуть отримати стипендію для участі в програмі дизайну Precollege в коледжі творчих досліджень у Детройті.

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