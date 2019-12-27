Ferrari

Ferrari зарегистрировала в патентном ведомстве концепцию С-образного центрального тоннеля, который служит дополнительным ребром прочности для крыши автомобиля.

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Защитный "ореол" вдохновленный каркасами, что недавно появились на болидах Формула 1. Патент Ferrari описывает структурное ребро, которое проходит через крышу к лобовому стеклу, разделяя его пополам. Размещение структурного элемента возможно двумя способами: снаружи и внутри кабины. В первом случае, в тоннеле на крыше могут скрываться щетки стеклоочистителей.

Фото: патентные чертежи и суперкар Ferrari / Carscoops, Ferrari

В сопроводительных документах Ferrari объясняет, что новый элемент позволит сделать более узкими передние стойки автомобиля, улучшит обзорность для водителя. Вместе с тем, на верхний центральный тоннель можно перенести часть элементов из нижней части кокпита – например, каналы системы кондиционирования воздуха, динамики акустической системы и другое. В патенте также указано, что такая конструкция может использоваться как в автомобилях с жесткой крышей, так и в кабриолетах со складным верхом.

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