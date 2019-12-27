Додатковий елемент конструкції забезпечить кращий захист і оглядовість.

Ferrari зареєструвала в патентному відомстві концепцію С-подібного центрального тунелю, котрий слугує додатковим ребром міцності для даху автомобіля.

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Захисний “ореол” натхненний каркасами, що віднедавна з’явились на болідах Формула 1.Патент Ferrari описує структурне ребро, який проходить через дах до лобового скла, розділяючи його навпіл. Розміщення структурного елемента можливе двома способами: зовні та всередині кабіни. У першому випадку, в тунелі на даху можуть ховатись щітки склоочисників.

Фото: патентні креслення та суперкар Ferrari / Carscoops, Ferrari

У супровідних документах Ferrari пояснює, що новий елемент дозволить зробити вужчими передні стійки автомобіля, що покращить оглядовість для водія. Разом з тим, на верхній центральний тонель можна перенести частину елементів з нижньої частини кокпіту – наприклад, канали системи кондиціонування повітря, динаміки акустичної системи тощо. У патенті також вказано, що така конструкція може використовуватись в автомобілях жорстким дахом, так і в кабріолетах зі складаним верхом.

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