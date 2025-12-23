FIA показала новые болиды WRC 2027 года

С 2027 года максимальная мощность автомобилей Rally1 будет ограничена примерно 290 л.с., что означает потерю более 100 л.с. по сравнению с нынешним поколением. Кроме того, официально вводится жесткий “потолок” стоимости - каждый автомобиль в асфальтовой спецификации не может стоить более 345 000 евро. Это уменьшение расходов более чем на половину по сравнению с нынешними болидами.

Читайте также: Land Rover для "Дакара": "невидимый" внедорожник с режимом полета

Новые машины будут построены на трубчатой раме с усовершенствованной ячейкой безопасности. При этом FIA полностью меняет подход: теперь Rally1 больше не обязаны базироваться на серийных дорожных моделях. Вместо этого устанавливаются только объемные рамки кузова, в пределах которых производители могут свободно экспериментировать с пропорциями и стилистикой.

Больше свободы дизайна и меньше аэродинамической радикальности

FIA обнародовала три концептуальных варианта будущих машин, среди которых даже кроссовер. В их образах легко узнать вдохновение дорожными автомобилями уровня Audi RS3, Subaru WRX или даже Porsche Macan EV. Задние крылья заметно меньше, а агрессивные аэродинамические элементы, которые определяли современное поколение, почти исчезли.

Один из концептов выполнен в стиле спортивного седана с выразительной передней оптикой, другой - больше напоминает “низкий” кроссовер с силуэтом, близким к электрическому Taycan. Все автомобили получат одинаковую техническую базу: 1,6-литровый турбодвигатель на 290 л.с., полный привод, стандартную пятиступенчатую коробку передач и подвеску на двойных рычагах. Часть систем будет заимствована из класса Rally2 для унификации технических решений.

Более доступные технологии - более широкий путь для команд

Главной целью изменений FIA называет удешевление участия в WRC и привлечение большего количества производителей. Ограничение бюджета и упрощение конструкции должны сделать топовую категорию менее элитной и более жизнеспособной для новых участников.

В 2027 году новые Rally1 будут выступать рядом с нынешними автомобилями Rally2, но сохранять статус машин высокого уровня. В FIA считают, что такая “гибкость”, как они сами ее называют, позволит сохранить зрелищность чемпионата, сделать его дешевле для команд и одновременно открыть новую страницу в истории WRC.

Также интересно: Pirelli представила шины для Формулы-1 2026 года: что изменилось

Заместитель президента FIA по вопросам спорта Малкольм Уилсон подчеркнул, что представленные концепты демонстрируют возможности, которые теперь открываются перед конструкторами, и наглядно показывают, насколько разнообразными могут быть будущие боевые машины чемпионата мира по ралли.