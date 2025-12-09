Pirelli представила новые шины для Формулы-1 2026 года: что изменилось

Компания отмечает, что новое поколение шин отличается полностью обновленной графикой на боковинах и переработанным логотипом, который теперь включает элемент в виде клетчатого флага – символа, который ассоциируется с финишем гонки. Он должен подчеркнуть спортивный характер и обновленную идентичность продукта.

Последние 14 сезонов дизайн боковин оставался практически неизменным, но теперь Pirelli выбрала заметно другой стиль, сохранив при этом характерные черты бренда. В то же время цветовые обозначения резины сохранены без изменений: белый для Hard, желтый для Medium, красный для Soft, а зеленый и синий – для промежуточной и дождевой резины соответственно.

Линейка P Zero 2026 года состоит из пяти составов – от C1 до C5. Характеристики самой твердой и самой мягкой резины в значительной степени соответствуют текущему поколению, однако инженеры расширили и равномерно распределили разницу между смесями, чтобы стимулировать более разнообразные гоночные стратегии. Рисунок протектора для дождевых вариантов Cinturato – промежуточных (Intermediate) и дождевых (Wet) – остался таким же, как и в 2025 году.

Однако, габариты шин изменили, чтобы адаптировать их к новым техническим правилам Формулы-1, которые вступят в силу с 2026 года. Диаметр обода, по-прежнему, составляет 18 дюймов, однако ширина протектора стала меньше: на 25 мм спереди и на 30 мм сзади. Уменьшился и общий диаметр – на 15 мм спереди и на 10 мм сзади. Эти изменения должны оптимизировать аэродинамику и управляемость болидов нового поколения.

Сегодня в Абу-Даби новые шины проходили испытания на специальных тестовых болидах, которые используют команды под управлением своих пилотов. Окончательное утверждение линейки составов состоится 15 декабря в соответствии со спортивным регламентом FIA.

Первый официальный тест-дебют шин на новых болидах запланирован на 26–30 января в Барселоне. Также Pirelli отмечает, что шины сезона 2026 года будут показаны во время презентаций новых машин, которые команды начнут проводить уже в ближайшее время.

Справка: Pirelli в автоспорте

Компания Pirelli, имеющая глубокие итальянские корни и основанная в 1872 году, является одним из старейших и самых технологичных производителей шин в мире. Автоспорт остается ключевым направлением компании уже 128 лет - от международных чемпионатов до локальных серий на двух и четырех колесах. Бренд придерживается философии “от гонки к дороге”, используя гоночные разработки в создании дорожных шин.

Pirelli является эксклюзивным шинным партнером Чемпионата мира FIA Формулы-1 с 2011 года и поставляет продукцию также для FIA Формулы-2, Формулы-3, GT World Challenge и десятков национальных серий. Компания активно внедряет инициативы по снижению влияния на окружающую среду и планирует достичь полной углеродной нейтральности к 2030 году.