Pirelli представила нові шини для Формули-1 2026 року: що змінилось

Компанія зазначає, що нове покоління шин вирізняється повністю оновленою графікою на боковинах та переробленим логотипом, який тепер включає елемент у вигляді картатого прапора – символу, що асоціюється з фінішем перегонів. Він має підкреслити спортивний характер та оновлену ідентичність продукту.

Останні 14 сезонів дизайн боковин залишався практично незмінним, але тепер Pirelli обрала помітно інший стиль, зберігши при цьому характерні риси бренду. Водночас кольорові позначення гуми збережені без змін: білий для Hard, жовтий для Medium, червоний для Soft, а зелений та синій – для проміжної та дощової гуми відповідно.

Лінійка P Zero 2026 року складається з п’яти складів – від C1 до C5. Характеристики найтвердішої й найм’якшої гум значною мірою відповідають поточному поколінню, однак інженери розширили та рівномірніше розподілили різницю між сумішами, щоб стимулювати більш різноманітні гоночні стратегії. Малюнок протектора для дощових варіантів Cinturato – проміжних (Intermediate) та дощових (Wet) – залишився таким самим, як і у 2025 році.

Однак, габарити шин змінили, аби адаптувати їх до нових технічних правил Формули-1, що набудуть чинності з 2026 року. Діаметр обода, як і раніше, становить 18 дюймів, однак ширина протектора стала меншою: на 25 мм спереду та на 30 мм ззаду. Зменшився і загальний діаметр – на 15 мм спереду та на 10 мм ззаду. Ці зміни мають оптимізувати аеродинаміку та керованість болідів нового покоління.

Сьогодні в Абу-Дабі нові шини проходили випробування на спеціальних тестових болідах, які використовують команди під керуванням своїх пілотів. Остаточне затвердження лінійки складів відбудеться 15 грудня відповідно до спортивного регламенту FIA.

Перший офіційний тест-дебют шин на нових болідах запланований на 26–30 січня в Барселоні. Також Pirelli зазначає, що шини сезону 2026 року будуть показані під час презентацій нових машин, які команди почнуть проводити вже найближчим часом.

Довідка: Pirelli в автоспорті

Компанія Pirelli, що має глибоке італійське коріння й заснована у 1872 році, є одним із найстаріших і найтехнологічніших виробників шин у світі. Автоспорт залишається ключовим напрямком компанії вже 128 років — від міжнародних чемпіонатів до локальних серій на двох та чотирьох колесах. Бренд дотримується філософії “від гонки до дороги”, використовуючи гоночні розробки у створенні дорожніх шин.

Pirelli є ексклюзивним шинним партнером Чемпіонату світу FIA Формули-1 з 2011 року й постачає продукцію також для FIA Формули-2, Формули-3, GT World Challenge та десятків національних серій. Компанія активно впроваджує ініціативи зі зниження впливу на довкілля та планує досягти повної вуглецевої нейтральності до 2030 року.