Ландо Норріс здобуває чемпіонський титул: підсумки сезону Формули-1 2025 року

Ландо Норріс – 35 чемпіон в історії Формули-1. Ще на початку цьогорічного сезону сформувалось враження, що чемпіонська боротьба триватиме виключно між пілотами McLaren, однак після літньої перерви до неї приєднався Макс Ферстаппен. Піастрі впевнено лідирував на початку, але після Гран-прі Нідерландів ініціативу перехопив Ландо Норріс.

Британець ризикував втратити чемпіонство в останній гонці сезону в Абу-Дабі: оскільки Ферстаппен фінішував першим, а Пістрі другим, Норрісу б не вистачило очок, якби він завершив гонку четвертим. Проте, Шарль Леклер, який йшов позаду британця протягом усієї гонки, так і не зміг наблизитись до нього наприкінці. В результаті долю чемпіонства вирішили 2 очки: Норріс – 423, Ферстаппен – 421, Піастрі – 410 очок відповідно.

Наступний сезон обіцяє бути не менш цікавим, адже тепер в пелетоні буде 11 команд. Через зміну регламенту ніхто поки не може спрогнозувати, як саме вирішиться доля Кубку Конструкторів. Перші натяки на це з’являться після попередніх тестів. Попри це, навряд чи новачки – Audi (замінить Sauber) та Cadillac, зможуть нав’язати боротьбу цьогорічним лідерам.

Не слід також забувати, що сезон 2025 року став останнім для системи рухомого заднього крила (DRS). Вона з’явилась у 2011 році й суттєво змінила обгони у Формулі-1. За ці роки гонщики вели боротьбу не у поворотах, як це було раніше, а на прямих у спеціальних зонах DRS, тож з наступного року, вірогідно, це зміниться.

Крім того, Гран-прі Абу-Дабі став останнім і для Renault, в якості виробника силових установок, оскільки з наступного року їх заводська команда Alpine використовуватиме агрегати Mercedes-AMG. Це не єдина зміна, оскільки Aston Martin переходить на мотори від Honda, а Red Bull – від Ford.

В Кубку Конструкторів сезону 2025 року сформувався наступний порядок: McLaren, Mercedes, Red Bull, Ferrari, Williams, Racing Bulls, Aston Martin, Haas, Sauber, Alpine. Сезон Формули-1 2026 року почнеться з передсезонних тестів, що триватимуть з 26 по 30 січня.